Z pałacu Winstona Churchilla skradziono sedes. Był wykonany z 18-karatowego złota

Toaleta wykonana z 18-karatowego złota to działo Maurizio Cattelana. Włoski artysta zaprojektował ją w 2016 roku na potrzeby Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Dzieło nazwano „America” i wyceniono na sześć milionów dolarów. Ostatnio trafiło do Blenheim Palace, czyli posiadłości w angielskim Oxfordshire, gdzie na świat przyszedł Winston Churchill. Zwiedzającym zezwolono nie tylko na oglądanie złotego sedesu, ale także na korzystanie z niego, a każdy gość mógł przebywać w toalecie przez trzy minuty, by nie tworzyć dużych kolejek. Pałac został zamknięty w weekend po tym jak wyszło na jaw, że sedes został skradziony.

Policja wciąż nie znalazła dzieła sztuki, chociaż w sprawie zatrzymano już 66-letniego mężczyznę. Jak podaje BBC, oprócz straty materialnej, śledczy mówią również o utrudnieniach spowodowanych wyciekiem wody, ponieważ sedes był podłączony do sieci wodociągowej. – Uważamy, że grupa przestępców podczas kradzieży używała co najmniej dwóch pojazdów – przekazał na konferencji prasowej inspektor Jess Milne. – Dzieło nie zostało jeszcze odzyskane, ale prowadzimy dokładne dochodzenie, aby je odnaleźć i postawić winnych przed sądem – dodał.

