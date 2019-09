Troje dzieci urodziło się z identycznym niedorozwojem kończyn. Sprawą zajmie się ministerstwo

Jak podaje Deutsche Welle, sprawa dotyczy szpitala Sankt Marien Buer w Gelsenkirchen. To właśnie tam od połowy czerwca do początku września odnotowano trzy przypadki narodzin dzieci z niedorozwiniętymi rączkami. Dane zostały upublicznione kilka dni temu i od razu wzbudziły zainteresowanie niemieckich mediów tym bardziej, że według władz kliniki w ubiegłych latach takie przypadki w ogóle nie występowały. Noworodki mają zniekształconą tylko jedną rękę, a konkretnie niewykształcone palce oraz śródręcze.

Resort przyjrzy się sprawie

Dziecko z podobną wadą urodziło się latem w szpitalu dziecięcym w Datteln w Zagłębiu Ruhry. Dyrektorka placówki Claudia Roll powiedziała w rozmowie ze stacją WDR, że takie mutacje mogą pojawiać się w związku z problemami z pępowiną lub z powodu czynników genetycznych. Część ekspertów zwraca z kolei uwagę na infekcje wirusowe lub czynniki środowiskowe jako możliwe przyczyny występowania niedorozwoju kończyn. Roll przekazała, że zebrane zostaną dane z pozostałych szpitali w regionie oraz całym kraju po to, by ustalić przyczynę powstawania mutacji. – Pozwolą one na stwierdzenie częstotliwości występowania takich wrodzonych wad – dodała Roll.

Sprawą zajmie się także Ministerstwo Zdrowia w Düsseldorfie. – Podchodzimy bardzo poważnie do tej sprawy – zapewniła rzeczniczka resortu dodając, że ministerstwo będzie kontaktowało się z władzami federalnymi, resortami z innych landów oraz izbami lekarskimi. Jak przekazało Radio Main Welle, rodziny noworodków mieszkają w tej samej okolicy.

