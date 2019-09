Papież apeluje o modlitwę za polityków. „Jak możemy ich zostawić?”

Franciszek podkreślał znaczenie modlitwy wstawienniczej. Przekonywał, że wierni powinni modlić się za polityków, za osoby odpowiedzialne za instytucje polityczne i narody. Co więcej, zdaniem głowy Kościoła katolickiego powinni to robić „bez odczuwania gniewu”.

Pochwały i obelgi

Podczas rozważań Franciszek zwrócił także uwagę, że politycy często otrzymują od swoich zwolenników pochwały, ale również są adresatami obelg. Papież podkreślił, że kapłani i biskupi są traktowani tak samo. Powiedział, że politycy „mają obowiązek kierować swoim narodem”. – Jak możemy ich zostawić, nie prosząc Boga o błogosławieństwo? – zapytał. – Kto z nas modlił się za ludzi w rządzie? Kto z nas modlił się za parlamentarzystów, aby mogli osiągnąć porozumienie i poprowadzić naród? Wygląda na to, że patriotyczny duch nie przenika do modlitwy – dodał Franciszek. Papież podkreślił, że wierni powinni modlić się za tych, którzy mają takie samo zdanie, ale również za tych, którzy mają inne poglądy.

Franciszek powiedział, że polityka uważana jest przez niektórych za „brudną". – Być może jest brudna, tak jak może być brudne każde inne zajęcie. To my coś brudzimy, to nie ta rzecz jest brudna sama w sobie – stwierdził papież.