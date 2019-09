Potężne pożary na greckiej wyspie, ewakuowano kilkaset osób. „Módlmy się, żeby wiatr osłabł”

W niedzielę 15 września 2019 roku na wyspie Zakyntos wybuchł ogromny pożar. Ogień rozprzestrzeniał się w ekspresowym tempie. Był podsycany przez silne podmuchy wiatru. – Ewakuowaliśmy około 300 mieszkańców i turystów z Keri i Agalas – powiedział rzecznik straży pożarnej w rozmowie z dziennikarzami agencji informacyjnej Reutera. Zdaniem ekspertów ogień zbliżał się niebezpiecznie blisko do zabudowań, do terenów zamieszkałych. Na miejsce przyjechał sekretarz generalny do spraw ochrony ludności Grecji Nikos Hardalias. W niedzielę z ogniem walczyło ponad 100 strażaków – podał Reuters. W akcję gaśniczą włączyły się dwa helikoptery, które z powietrza zrzucały wodę.

Internauci publikują nagrania

Użytkownicy mediów społecznościowych w sieci publikują nagrania, na których widać kłębiący się czarny dym nad wyspą Zakynthos. Wielu wspiera w mediach społecznościowych ratowników uczestniczących w akcji, zapewniając o modlitwie. „Módlmy się, żeby wiatr osłabł i o bezpieczeństwo strażaków” – napisał jeden z użytkowników Twittera.

Pożar na greckiej wyspie

