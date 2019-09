Uśmiech nie schodzi mu z pyszczka. Poznajcie jeża, którego śledzi 1,5 mln internautów

Herbee został okrzyknięty „najszczęśliwszym jeżem na świecie”. Obecnie jego losy w mediach społecznościowych obserwuje 1,5 miliona internautów. Jeż odwiedził już wiele krajów. Postawił swoje łapki m.in. na paśmie górskim Tre Cime di Lavaredo, był we Francji, a także Austrii. W różnych eskapadach towarzyszą mu od czasu do czasu inne zwierzęta.

Talitha Girnus fotografuje zwierzaka w różnych okolicznościach. Zazwyczaj jednak jest to łono natury. Jeż na trawie wśród kwitnących niezapominajek, na tle morza, czy na piasku – do wyboru do koloru. Obejrzyjcie zdjęcia i zobaczcie jak bardzo kreatywni są właściciele jeża.

Były psy i koty, teraz czas na „najszczęśliwszego jeża na świecie”. Herbee podbija Instagrama

– Niesamowici ludzie z całego świata chcą śledzić nasze przygody, szczególnie dlatego, że podoba im się nasze przesłanie. (...) Herbee jest tutaj, aby dać wam powód do uśmiechu – napisali właściciele jeża. – Za każdym razem, gdy ludzie wracają na naszą stronę, chcemy im przypomnieć, aby nigdy nie tracili wiary, ponieważ świat jest pełny magii i wcale nie jest złym miejscem – czytamy.

