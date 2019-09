Od sześciu lat towarzyszył jej ból nie do zniesienia. 22-latka zdecydowała się na amputację nogi

22-letnia obecnie Helena Stone blisko sześć lat temu miała wypadek na kajakach. Na skutek tamtego zdarzenia kobieta cierpiała na rzadkie schorzenie, które nosi nazwę kompleksowego zespołu bólu regionalnego (CRPS). W przypadku Brytyjki chodziło o uciążliwy ból i obrzęk nogi. Fox News podkreśla, że z opublikowanych w 2014 roku badań wynika, że objawy przy CRPS są na tyle dojmujące, że około 70 proc. pacjentów kwalifikowanych jest jako osoby o „wysokim ryzyku popełnienia samobójstwa”, a samo schorzenie określ a się potocznie mianem „samobójczej choroby” .

Także Helena Stone zmagała się z niewyobrażalnym cierpieniem. Choć przez lata lekarze próbowali różnych sposobów – od fizjoterapii po akupunkturę i wstrzyknięcia dordzeniowe, nic nie przynosiło ulgi. – To tak jakby ktoś zawiązał mi wokół nogi płonący drut kolczasty i mocno go zaciskał – opisywała swoje doznania kobieta. – Cały czas mnie bolało, a każdy bodziec mógł spowodować, że ból stawał się nieznośny. I nie chodziło tu o uderzenie czy dotknięcie. Mocniejszy powiew powietrza mógł to uruchomić. Ludzie nie chcieli obok mnie siadać, żeby nic mi nie zrobić. Nie mogłam nawet wziąć prysznica bez spotęgowania bólu – relacjonowała Helena.

W końcu kobieta postanowiła poprosić lekarzy o bardziej zdecydowane działania – amputowanie jej nogi. – Dochodzisz do momentu, że jesteś tak zdesperowany. Myślisz – co gorszego mogłoby się stać? Warto zaryzykować – wyjaśniała. – Chodziło też o moje zdrowie psychiczne. Nie mogę powiedzieć, bym chciała popełnić samobójstwo, ale miewałam dni czy tygodnie, kiedy ciągle myślałam o chorobie – dodała.

Amputacja nogi od kolana w dół odbyła się 3 września w szpitalu w Marylebone. Ku zadowoleniu 22-latki – okazała się ulgą w bólu. – To niesamowite. Scenariusz jak z marzeń – przyznaje Helena. Teraz kobieta czeka, aż rana zagoi się na tyle, by możliwe było dopasowanie protezy. Ma nadzieję, że dzięki niej znów wróci do aktywności fizycznej.

