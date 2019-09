Sukces polskiego modela. Pojawił się na okładce „Vogue'a"

Wystąpienie na okładce magazynu „Vogue” to sukces, którym warto się chwalić. Udział w takiej sesji to często potwierdzenie, że nazwisko danego modela liczy się w branży, a zazwyczaj są to najpopularniejsze osoby pojawiające się na wybiegach topowych marek. I tak na okładce klasycznego wydania pojawiają się takie gwiazdy jak Anja Rubik, Gigi Hadid czy Hailey Baldwin. Popularny tytuł nie zapomina również o mężczyznach i to im dedykowany jest „Vogue Hommes”.

Na okładce francuskiego numeru pojawił się Staś Zienkiewicz, który ma na swoim koncie występny na pokazach takich marek jak Givenchy, Versace, Dries Van Noten czy Maison Margiela. Fani mody w Polsce znają go dzięki występom na wybiegach u Mariusza Przybylskiego, a pochodzący z Ożarowa Mazowieckiego model może teraz wpisać do swojego CV kolejną pozycję. Polak pojawił się na okładce w towarzystwie Vraiena Caiksaara z Estonii, który w tym sezonie uczestniczył już wk ilkunastu pokazach. Za zdjęcia odpowiada Willy Vanderperre, a stylizacja to efekt pracy Oliviera Rizzo.

