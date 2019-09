To tutaj przechowywane są wirusy ospy i Eboli. Eksplozja gazu w rosyjskim ośrodku

Państwowe Centrum Wirusologii i Biotechnologi położone jest w Kolcowie na Syberii. Ośrodek znany pod nazwą „Wektor” w czasach sowieckich był siedzibą badań nad bronią biologiczną, a obecnie jest jednym z głównych centrów badań nad chorobami w Rosji. To właśnie tam podczas remontów w pokoju inspekcji sanitarnej na piątym piętrze doszło do wybuchu gazu, po którym pojawił pożar. Ogień ugaszono, ale jak podaje „The Guardian”, jeden z pracowników doznał oparzeń trzeciego stopnia.

Rosyjskie władze twierdzą, że w pomieszczeniu, w którym doszło do eksplozji, nie przechowywano żadnych substancji niebezpiecznych biologicznie. To istotna informacja tym bardziej, że w „Wektorze” znajdują się próbki z wirusami ospy wietrznej i Eboli. Co ciekawe, pierwszy ze wspomnianych wirusów oprócz rosyjskiego centrum umieszczono także w amerykańskim Centrum Kontroli Chorób w Atlancie.

