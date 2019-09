Byli narkomani pokazali swoje zdjęcia. Tak wyglądają po wyjściu z nałogu

Kevin Alter przez dziesięć lat zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. „Kiedy w końcu stałem się czysty, nic mi nie zostało, straciłem wszystko. Na początku byłem sobą, ale później zmieniłem perspektywę. Kiedy zmieniłem perspektywę, zmieniłem swoje życia, a wszystko było okazją, by coś naprawić” – pisze alter na założonym przez siebie fanpage'u The Addict's Diary. Były narkoman dodał, że chciał, by inni ludzie postrzegali uzależnionych takimi, jakimi są oni naprawdę. „Dobrzy, źli i brzydcy. Chciałem przełamać piętno, inspirować ludzie i ratować za pomocą klawiatury” – dodał. Tak narodził się pomysł na stworzenie profilu, na którym osoby wychodzące z nałogu mogą podzielić się swoją historią.

Internauci przysyłają zdjęcia ukazujące ich w czasie, kiedy jeszcze brali narkotyki. Druga fotografia na zasadzie kontrastu przedstawia ich po wyjściu z nałogu. Oprócz widocznych zmian fizycznych, w oczy rzuca się uśmiech towarzyszący wielu byłym narkomanom. Każdy z nich dorzucił krótki opis. „Zacząłem brać narkotyki i pić alkohol mając 13 lat. Uzależnienie doprowadziło mnie do licznych kuracji, przedawkowań, hospitalizacji oraz bezdomności. Kokaina i xanax motywowały każde moje działanie i nie dbałem o to, kogo zranię będąc znowu naćpanym” – napisał jeden z narkotyków. „Ostatecznie poczułem się zmęczony. Znalazłem Boga, a on mnie ocalił. Teraz mam 18 lat i od czterech miesięcy jestem czysty” – dodał. Takich historii jest wiele, a każdą z nich można odszukać na profilu The Addict's Diary.