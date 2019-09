Samochód wjechał w Trump Plaza. Trzy osoby ranne

Do zdarzenia doszło we wtorek 17 września w godzinach wieczornych w New Rochelle pod Nowym Jorkiem. Z informacji portalu ABC News wynika, że auto wjechało do holu głównego hotelu Trump Plaza. Po wszystkim kierowca miał wyjść z samochodu marki mercedes i usiąść na sofie znajdującej się w hotelu.

W wyniku wypadku mężczyzna został lekko ranny. Niewielkie obrażenia odniosło także dwóch przechodniów. Życiu i zdrowiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Kierowca mercedesa został już przesłuchany przez policję. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że nie doprowadził on do wypadku celowo.

Trump Plaza to luksusowy 40-piętrowy apartamentowiec, położony w centrum New Rochelle. W budynku znajduje 187 ekskluzywnych apartamentów.

