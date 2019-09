Nie żyje gwiazda porno Jessica Jaymes

Serwis TMZ jako pierwszy informował, że śmierć aktorki wyszła na jaw dzięki jej bliskiej jej osobie (w różnych przekazach mowa jest o przyjacielu bądź byłym mężu – red.), która we wtorek po południu chciała odwiedzić Jaymes w jej domu w San Fernando Valley. Gwiazda od pewnego czasu nie reagowała bowiem na jej próby kontaktu. Także feralnego dnia Jessica Jaymes nie otwierała drzwi. Zaniepokojony znajomy aktorki wezwał na miejsce straż pożarną. Po otworzeniu drzwi w domu znaleziono nieprzytomną kobietę. Przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon.

Przyczyna śmierci aktorki nie jest znana, wstępnie mówi się o zatrzymaniu akcji serca. Planowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok. Sprawą zajmuje się biuro koronera hrabstwa Los Angeles, które potwierdziło stacji Fox News tożsamość zmarłej.