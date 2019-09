Pogrzeb zamiast wesela. Ślub 30-latki zakończył się tragedią

To miał być najpiękniejszy dzień w jej życiu. 30-letnia Jessica Guedes z Sao Paulo w Brazylii miała wziąć ślub ze swoim ukochanym Flavio Goncalvezem. W dniu ślubu panna młoda, która była w szóstym miesiącu ciąży, uskarżała się na problemy ze zdrowiem. Kobieta odczuwała bóle szyi, miała także zawroty głowy. Jej bliscy myśleli, że jest to po prostu efekt stresu związanego ze ślubem. Jak się później okazało, Jessica Guedes była w stanie przedrzucawkowym. Jest on charakterystyczny dla kobiet w ciąży i w połogu. Jego objawy to m.in. występowanie białka w moczu i podwyższone ciśnienie, które prowadzą do napadów drgawek i niewydolności nerek oraz wątroby. Jest to bardzo poważna sytuacja, które może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem. Tak też było w przypadku Brazylijki.

31-letni Flavio Goncalves, który już czekał przy ołtarzu, był zaskoczony, że jego ukochana się spóźnia. Jak się jednak okazało, kobieta zemdlała w samochodzie, tuż przed kościołem. – Otworzyłem drzwi samochodu, a ona odzyskała przytomność, żeby ze mną porozmawiać. Powiedziałem jej: Kochanie, jestem tutaj. Odpowiedziała, że ​​wszystko jest w porządku, ale boli ją kark – opowiadał mężczyzna. Pan młody, który jest z zawodu strażakiem, udzielił Jessice Guedes pierwszej pomocy, a następnie powiadomił pogotowie. W szpitalu okazało się, że 30-latka doznała udaru mózgu i rozległego krwotoku wewnętrznego. Lekarze podjęli decyzję o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia.

Na świat przyszła zdrowa dziewczynka. Z uwagi na to, że jest wcześniakiem, przebywa w inkubatorze. Jej matka zmarła tuż po zabiegu. – Jessica kochała życie. Tak bardzo nie mogłem się doczekać, aby zostać jej mężem i ojcem. Będę silny i nie poddam się, zrobię wszystko, aby moja córka miała kochający dom – powiedział Flavio Goncalves.

