Szturm na strefę 51 – tak, to już dziś. Aresztowano pierwsze dwie osoby

Zaczęło się od niewinnego żartu. Bo trudno podejrzewać, że otwarte facebookowe wydarzenie „Szturm na Strefę 51. Wszystkich nas nie powstrzymają” miał być czymś innym, niż tylko okazją do śmiechu i zrobienia kilku memów. Wraz ze wzrostem zainteresowania, zmieniło się jednak postrzeganie całej akcji. Kiedy udział w „szturmie” zapowiedziały ponad 2 miliony osób, a sprawę zaczęły komentować wojsko i media, twórca profilu zrezygnował. Następnie z Facebooka zniknął cały fanpage, a nawet jego późniejsze klony. W końcu nawet gdyby z zapisanych osób przybył tylko jeden procent, dałoby to liczbę 20 tys. osób.

Jak możemy się przekonać, internauci nie zapomnieli. Z Nevady napływają już pierwsze doniesienia o śmiałkach, którzy udali się w pobliże pilnie strzeżonego kawałka pustyni. W sieci znaleźć można prowadzone na żywo relacje. Doszło nawet do pierwszych aresztowań – mowa o dwóch turystach z Holandii, którzy wtargnęli na obszar zamknięty dla cywili. Z amerykańskich mediów dowiadujemy się, że młodzi mężczyźni po kilku dniach w areszcie zostali odesłani do Holandii.

Galeria:

Memy komentujące szturm na Strefę 51

Szeryf hrabstwa Nye ostrzega przed zapuszczaniem się wgłąb pustyni. Przypomina, że na miejscu nie ma wody, za to aż roi się tam od grzechotników, jadowitych pająków i skorpionów, a samo wejście na teren Strefy 51 jest przestępstwem, za które grozi rok więzienia. – Traktujemy to przestępstwo poważnie i ludzie muszą zrozumieć, że nie będziemy sobie pozwalać na tego typu bzdury – zapowiadał przedstawiciel biura szeryfa. Czy szybka reakcja w przypadku Holendrów i ostrzeżenia lokalnych służb odstraszą „szturmujących”? Przekonamy się o tym w ciągu najbliższych kilkunastu godzin.

Czym jest Strefa 51

Strefa 51, nazywana w USA Area 51, Dreamland oraz oficjalnie Air Force Flight Test Center, Detachment 3, to słynna amerykańska baza wojskowa, zlokalizowana od 1955 roku w stanie Nevada. Placówka leży na pustyni, niedaleko wyschniętego jeziora Groom. Posiada jeden z najdłuższych na świecie pasów startowych, a znajdująca się nad nią przestrzeń powietrzna (wielkości Szwajcarii) uznawana jest za najlepiej strzeżoną w całych Stanach Zjednoczonych. Aż do 2001 roku rząd USA trzymał się wersji, że Strefa 51 to tylko miejska legenda. CIA potwierdziło jej istnienie dopiero w 2013 roku. Według licznych teorii spiskowych, w bazie w Nevadzie przetrzymywane są pozaziemskie formy życia, nad którymi amerykańscy naukowcy od dekad prowadzą tajne badania.

Czytaj także:

Szturm na Strefę 51. Milion internautów zapowiada atak na bazę. Jest reakcja PentagonuCzytaj także:

1,6 miliona szturmujących Strefę 51. Tylko Chiny mają większą „armię”