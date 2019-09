Melania Trump miała problem z wielkimi nożyczkami. Wszystko uchwyciły kamery

Po trwającej trzy lata renowacji ponownie odsłonięto pomnik Waszyngtona, a udział w ceremonii wzięła Melania Trump. Jak podaje New York Post, żona prezydenta USA pojawiła się tam w towarzystwie sekretarza spraw wewnętrznych Davida Bernhardta oraz uczniów ze szkoły podstawowej Amidon-Bowen. Pierwsza Dama najpierw przywitała się z dziećmi, a później wyposażona w wielkie nożyce przystąpiła do przecinania trzykolorowej wstęgi. Melania miała nie lada problem z przecięciem materiału, co uchwycono na nagraniu udostępnionym w mediach społecznościowych. Ostatecznie poddała się, oddając zarówno wstęgę, jak i nożyczki. Relacja z ceremonii pojawiła się również na twitterowym profilu Pierwszej Damy, ale moment zmagania się z materiałem został wycięty.

Renowacja pomnika

Pomnik Waszyngtona znajduje się w parku National Mall w Waszyngtonie. Wzniesiony w 1848 roku monument składający się z marmuru, piaskowca i granitu został uszkodzony osiem lat temu w czasie, jak stolicę Stanów Zjednoczonych nawiedziło trzęsienie ziemi. Obelisk wyremontowano i odsłonięto w 2014 roku, po czym dwa lata później został znowu zamknięty dla zwiedzających z powodu zerwania kabli windy. Naprawa tego elementu konstrukcji była jedynie pretekstem do większej renowacji, w której uwzględniono m.in. modernizację oświetlenia czy wprowadzenie nowych zabezpieczeń.