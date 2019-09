Dwie nastolatki naśladowały znaną youtuberkę. Jedna z nich zmarła, druga jest ciężko poparzona

Kanał Ms Yeah na Youtube subskrybuje ponad 7,4 mln internautów. Mieszkająca w Chinach kobieta prezentuje innowacyjne metody na gotowanie w biurze, posługując się przy tym przedmiotami codziennego użytku. Dużym zainteresowaniem cieszył się filmik, na którym Ms Yeah robiła popcorn w puszce po Pepsi. Influencerka najpierw zrobiła dziurę w puszce, później wrzuciła do niej ziarna, a na końcu wznieciła mały płomień za pomocą czegoś, co wyglądało jak palnik spirytusowy, jednocześnie podgrzewając opakowanie. Filmik zniknął z sieci po tym, jak wyszło na jaw, że dwie nastolatki nieudolnie próbowały naśladować idolkę.

Jak doszło do wypadku?

Jak podaje BBC, 14-letnia Zhezhe oraz 12-letnia Xiaoyu do pewnego momentu robiły to samo, co Ms Yeah. Później jednak zamiast wzniecić ogień za pomocą palnika, wlały alkohol bezpośrednio do puszki i zaczęły ją podgrzewać. Wówczas nastąpił wybuch, poważnie raniąc nastolatki. Zhezhe, u której stwierdzono 96 proc. poparzeń ciała, zmarła po niemal dwutygodniowym pobycie w szpitalu. Jej koleżanka przeżyła, ale ze względu na rozległe poparzenia będzie musiała przejść operację plastyczną.