Dwie nastolatki naśladowały znaną youtuberkę. Jedna z nich zmarła, druga jest ciężko poparzona

Kanał Ms Yeah na Youtube subskrybuje ponad 7,4 mln internautów. Mieszkająca w Chinach kobieta prezentuje innowacyjne metody na gotowanie w biurze, posługując się przy tym przedmiotami codziennego użytku. Dużym zainteresowaniem cieszył się filmik, na którym Ms Yeah robiła popcorn w puszce po Pepsi. Influencerka najpierw zrobiła dziurę w puszce, później wrzuciła do niej ziarna, a na końcu wznieciła mały płomień za pomocą czegoś, co wyglądało jak palnik spirytusowy, jednocześnie podgrzewając opakowanie. Filmik zniknął z sieci po tym, jak wyszło na jaw, że dwie nastolatki nieudolnie próbowały naśladować idolkę.

Jak doszło do wypadku?

Jak podaje BBC, 14-letnia Zhezhe oraz 12-letnia Xiaoyu do pewnego momentu robiły to samo, co Ms Yeah. Później jednak zamiast wzniecić ogień za pomocą palnika, wlały alkohol bezpośrednio do puszki i zaczęły ją podgrzewać. Wówczas nastąpił wybuch, poważnie raniąc nastolatki. Zhezhe, u której stwierdzono 96 proc. poparzeń ciała, zmarła po niemal dwutygodniowym pobycie w szpitalu. Jej koleżanka przeżyła, ale ze względu na rozległe poparzenia będzie musiała przejść operację plastyczną.

Ms Yeah została już poinformowana o incydencie i jak na razie przestała nagrywać nowe filmiki. Zgodziła się także na wypłacenie odszkodowania rodzinom obu dziewczyn, pokrywając tym samym koszty leczenia Xiaoyu. Podkreśliła przy tym, że dziewczyny nie wzorowały się na jej nagraniu, używając innej metody, a publikowane przez nią materiały nie mają charakteru instruktażowego. We wpisie opublikowanym w serwisie Weibo przyznała, że informacja o wypadku bardzo ją zasmuciła. „Użyłam jedynie jednej puszki oraz palnika spirytusowego, co jest bezpieczniejsze. Na ich nagraniu można zobaczyć, że użyły dwóch puszek i nie posługiwały się palnikiem” – napisała youtuberka dodając, że wypadek miał miejsce, ponieważ nastolatki wlały alkohol bezpośrednio do puszki, a przy rozniecaniu płomienia iskra padła na znajdujące się w pobliżu wiadro z alkoholem.

