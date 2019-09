Śmieszne, straszne i odrażające. Te restauracje potrafią zaskoczyć

Użytkownicy serwisu reddit podzielili się swoimi wizytami w restauracjach na całym świecie. Nie zabrakło lokali z Azji, Stanów Zjednoczonych a nawet Polski, gdzie właściciele dość niefortunnie wybrali logo swojego lokalu. Okazuje się jednak, że gospodarze takich miejsc potrafią być zadziwiająco kreatywni i to nie tylko pod względem doboru grafiki. Niektórzy z nich potrafią wybrać słowo „łajno” na nazwę restauracji lub nawet zamontować dzieło sztuki obrazujące ten jakże wymowny wyraz. Nie zabrakło również dziwnych rozwiązań stosowanych w łazienkach dla klientów czy podawania potraw w dziurawych talerzach.

Chociaż uciekanie się do takich chwytów marketingowych jest mocno ryzykowne, to ostatecznie może się właścicielom opłacić. Im dziwniejszy lub bardziej odrażający pomysł tym większa szansa, że zdjęcia ich lokalu trafią do sieci, zyskując tym samym dodatkową, a co najważniejsze darmową, reklamę. Świadczą o tym komentarze użytkowników serwisu reddit, którzy pod każdym ze zdjęć dzielą się informacjami o adresach danych lokali.

Czytaj także:

Kuchnie z piekła rodem. Sedes przy lodówce to nie wszystko