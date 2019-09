„Zrób mu to, co Epsteinowi”. Virginia Giuffre twierdzi, że jako 17-latka uprawiała seks z księciem Andrzejem

Skandal z udziałem księcia Andrzeja powrócił za sprawą aresztowania Jeffreya Epsteina. Brytyjczyk był jednym z bliskich i wysoko postawionych znajomych, którzy mieli gościć na przyjęciach organizowanych przez oskarżanego o molestowanie nieletnich i stręczycielstwo finansisty. Wraz z rewelacjami na ten temat, głośno stało się ponownie o Virginii Giuffre. Kobieta w 2015 roku pozwała o zniesławienie Ghislaine Maxwell, brytyjską celebrytkę, która oskarżona jest o stręczycielstwo. Giuffre twierdziła m.in., że Epstein zmuszał ją do relacji seksualnych z księciem Andrzejem, a w cały układ została wciągnięta przez Maxwell. Pałac Buckingham zaprzeczał tym oskarżeniom dotyczącym syna królowej Elżbiety II w oficjalnym oświadczeniu.

Teraz 35-letnia Virginia Giuffre postanowiła na nowo zabrać głos, by opowiedzieć o tym, czego miała doświadczyć jako 17-latka.- Byłam pierwszy raz w Londynie i byłam młodziutka. Ghislaine obudziła mnie rano i powiedziała, że poznam dziś księcia. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że zostanę mu „sprzedana” – relacjonowała kobieta.

Noc w Londynie

Wieczorem Virginia wraz z innymi dziewczętami miała gościć w loży VIP stołecznego klubu Tramp, gdzie pojawił się książę Andrzej, który zamawiał dla niej wódkę. W wywiadzie na antenie NBC kobieta twierdziła, że po zabawie w lokalu trafiła do domu Ghislaine Maxwell w Londynie, gdzie została zmuszona do świadczenia usług seksualnych księciu Andrzejowi. – On tu przyjdzie. Chcę, żebyś zrobiła dla niego to, co dla Epsteina – miała jej powiedzieć Maxwell. Z relacji Virginii wynika, że do stosunku seksualnego między nią, a synem królowej Elżbiety II doszło w łazience, następnie para przeniosła się do sypialni. – Nie był nieuprzejmy, ani nic w tym stylu. Powiedział „dziękuję” i jakieś miłe sentymentalne słówka, po czym wyszedł. Nie mogłam uwierzyć, że nawet royals jest w to zamieszany – wspominała kobieta. Wczesńiej twierdziła, że trzykrotnie była molestowana przez księcia.

Pałac Buckingham zaprzecza

Po wywiadzie NBC proszony o komentarz Pałac Buckingham oświadczył, że nie ma nic do dodania w stosunku do poprzedniego oświadczenia, w którym zaprzeczono, by jakakolwiek relacja łączyła księcia Andrzeja z Virginią Giuffre. On sam także przekonywał, że nie zna kobiety.

