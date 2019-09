Jej partner utonął podczas oświadczyn. Kobieta opublikowała nagranie

Z relacji Amerykanki wynika, że para spędzała urlop w Tanzanii. Jak podaje lokalna amerykańska stacja telewizyjna, WBRZ, zakochani mieszkali w hotelu z podwodną sypialnią. Stanowiło to pretekst dla Stevena do oryginalnych oświadczyn. Ich przebieg nagrała jego partnerka. Film, wraz z postem poświęconym okolicznościom śmierci swojego narzeczonego, zamieściła na Facebooku.

Tragiczne oświadczyny

Na nagraniu widać nurkującego mężczyznę, który trzyma w dłoniach odręcznie napisaną notkę. „Nie potrafię wstrzymać oddechu na tyle długo, by powiedzieć o wszystkim, co w tobie kocham, ale wszystko, co w tobie kocham – kocham z każdym dniem coraz bardziej” – brzmiała wiadomość. Po drugiej stronie kartki Steven zamieścił pytanie, czy Kenesha za niego wyjdzie. Na filmie słychać entuzjastyczną reakcje kobiety na tę propozycję i pierścionek zaręczynowy, który wyciągnął z kieszeni mężczyzna. Na tym film się urywa.

Ani Amerykanka, ani media nie podają dokładnych okoliczności tragicznego wypadku. Kobieta pisze tylko, że jej wybranek „już nigdy nie wyłonił się z tych głębin” . WBRZ podaje, że śmierć amerykańskiego turysty w Tanzanii potwierdził Departament Stanu.

Pożegnanie narzeczonej