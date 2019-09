NASA ostrzega: Nadciąga ogromna asteroida. Czeka nas koniec świata?

Znana jako asteroida 1998 FF14 potężna skała kosmiczna znajduje się na radarach NASA od bardzo dawna. Jak sama nazwa wskazuje, skała została odkryta ponad dwie dekady temu i od tego czasu jest uważnie monitorowana przez naukowców. Według brytyjskiego dziennika „Express” została po raz pierwszy zauważona w 1998 r. w pobliżu Socorro w Nowym Meksyku. Ze względu na gigantyczne proporcje została natychmiast oznaczona jako potencjalnie niebezpieczna i sklasyfikowana jako obiekt bliski Ziemi (NEO). Jej prędkość wynosi 22 km/s a średnica blisko 430 metrów.

Raport z 2018 roku przygotowany przez Office of Science and Technology Policy w Białym Domu wskazywał, że uderzenie asteroid o średnicy powyżej 140 metrów w Ziemię, może wyrządzić bardzo poważne szkody. Uderzając w Ziemię uwolniłby energię co najmniej 60 megaton TNT, a więc równowartość najpotężniejszej broni jądrowej testowanej w historii. Eksperci z NASA Jet Propulsion Laboratory sądzą, że dotrze do okolic Ziemi 24 września.

W przypadku asteroidy 1998 FF14 naukowcy wykorzystali 103 obserwacje, aby prześledzić jej trajektorię i zmierzyć jej bliskość do Ziemi. Oczekuje się, że gigantyczna skała kosmiczna odwiedzi Ziemię we wczesnych godzinach wtorkowego poranka, zbliżając się do niej o 3:27 w nocy czasu amerykańskiego. Podczas bliskiego przelotu Ziemi asteroida będzie latać w przestrzeni kosmicznej z fenomenalną prędkością prawie 50 tys. km/h.