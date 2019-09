Trzęsienie ziemi w Albanii. Polscy turyści wracają do kraju.„Cały budynek się trząsł, przechylał na boki”

Albanię nawiedziło w sobotę 21 września silne trzęsienie ziemi. Pierwszy wstrząs miał magnitudę 5,8 i doszło do niego na głębokości około 10 km. Drugi, który miał miejsce kilka minut później, był już słabszy – jego magnituda wynosiła 5,3. W wyniku trzęsienia ziemi uszkodzonych zostało wiele budynków m.in. uniwersytet, a także domów mieszkalnych i samochodów, na które spadały cegły.

Według najnowszych danych poszkodowanych zostało nawet 100 osób. Największe szkody odnotowano w Durres, nadmorskiej miejscowości znajdującej się w pobliżu epicentrum. Z informacji lokalnych mediów wynika, że wstrząsy były odczuwalne nie tylko w okolicach epicentrum, ale także w Tiranie i niemal w całym kraju, a także na północy Grecji. – Szyby drżały w oknach, spadały nam rzeczy z półek, to było straszne – opowiadała mieszkanka albańskiej stolicy.

– Cały budynek się trząsł, przechylał na boki. To trwało moment, bardzo krótko, jak podają: około 20 sekund. Wyszliśmy na zewnątrz, pomiędzy budynki, tam jest bardzo gęsta zabudowa, trochę klaustrofobiczna. Wszyscy byli przerażeni – mówił w RMF FM jeden z Polaków, który spędzał urlop w Albanii. – Nie wytrzymałem po ostatnim trzęsieniu – było 28-30 minut po północy. Znowu się trzęśliśmy – i to było po raz ostatni, wystarczy. To naprawdę ma ogromny wpływ na stan umysłu – dodał mężczyzna. Grupa z Polski podjęła decyzję o wcześniejszym powrocie do kraju. – Mamy wykupioną całą wycieczkę łącznie z biletem powrotnym, ale nie przejmujemy się już takimi rzeczami, bo to nie jest takie istotne w tej chwili. Lotnisko jest pełne ludzi. Uciekamy stąd, bo nie wiadomo, co będzie dalej – podkreślił turysta, który wyjechał na urlop do Albanii.

