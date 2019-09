Porwanie samolotu TWA. Po 34 latach zatrzymano podejrzanego

Mężczyzna został zatrzymany w czwartek podczas rutynowej kontroli bezpieczeństwa. Wtedy stwierdzono, że 65-latek pasuje do opisu osoby poszukiwanej przez niemieckie władze Europejskim Nakazem Aresztowania w związku z porwaniem z 1987 roku. Okazało się, że to nie wszystko, co Libańczyk ma na sumieniu.

Porwanie samolotu TWA

Zdaniem Greków mężczyzna uczestniczył w porwaniu samolotu linii The Trans World Airlines. Porywacze przejęli kontrolę nad Boeingiem 727 14 czerwca 1985 roku w trakcie jego trasy z Kairu do San Diego, podczas której maszyna miała zaplanowane międzylądowania w Atenach, Rzymie, Bostonie i Los Angeles.

Do uprowadzenia doszło krótko po tym, jak boeing wystartował z Aten do Rzymu. Bojownicy zmusili pilotów do lądowania w Bejrucie. Porywacze, którzy mogli mieć powiązania z Hezbollahem (organizacja temu zaprzecza - red.), wzięli na zakładników 153 pasażerów i członków załogi. W tym czasie domagali się wypuszczenia przetrzymywanych w Izraelu więźniów. Maszyna krążyła między Libanem i Algierem, a pasażerów wypuszczano stopniowo m.in. w zamian za paliwo. Kiedy ich żądania nie zostały spełnione, porywacze zabili znajdującego się na pokładzie 23-letniego nurka US Navy Roberta Deana Stathema. Jego ciało wyrzucili na płytę lotniska. Przez następne dni wypuszczani byli kolejni pasażerowie. Część z nich spędziła w niewoli 17 dni.

Czterech porywaczy?

Z ustaleń FBI wynika, że porywaczy było co najmniej czterech. W 1987 roku w Niemczech aresztowany został jeden z nich, Mohammed Ali Hamadei. Po wyjściu z więzienia w 1985 roku wrócił do Bejrutu. W zamachu bombowym w Damaszku w 2008 roku zginął drugi z podejrzanych, Imad Mughniyeh. Według amerykańskich służb, poszukiwani byli jeszcze Hassan Izz-Al-Din i Ali Atwa.

Na podstawie historii porwania samolotu w 1986 roku powstał film „Oddział Delta”.

