Siły rządowe zaatakowały siedzibę talibów. Zginęło co najmniej 40 cywilów

Jak podaje agencja Reutera, afgańskie siły wspierane przez Stany Zjednoczone zlokalizowały budynek, w którym talibowie szkolili przyszłych zamachowców-samobójców. W niedzielę 22 września jednostki specjalne przeprowadziły atak na siedzibę bojowników, przez co doszło do wymiany ognia. Przedstawiciele rządu poinformowali później, że zginęło 40 osób, w tym 12 dzieci. Wszystkie ofiary to cywile, którzy byli gośćmi na organizowanym w jednym z sąsiednich budynków weselu.

Ofiary wymiany ognia

– Szliśmy do domu panny młodej na ceremonię, część z nas była na zewnątrz, a inni już w środku, gdy nagle rozpoczęła się walka – powiedział w rozmowie z agencją Reutera Salim, 30-letni mieszkaniec Musa Qala. – Powiedzieliśmy siłom bezpieczeństwa, że nie jesteśmy talibami. Cywile ostatecznie ginęli przez obie strony – dodał.