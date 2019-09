Młodzi Rumuni skazani. Napastowali dziewczyny i zgwałcili 12-latkę w parku

Oskarżeni w sprawie to Rumuni mieszkający w Manchesterze. Mężczyźni między 2016 a 2018 roku aktywnie działali na terenie dzielnicy Levenshulme. Dwaj bracia, ich przyjaciel oraz jego kuzyn zaczepiali młode dziewczyny oraz proponowali im seks. Gdy udawało im się zdobyć nazwiska nastolatek, wysyłali im wiadomości w mediach społecznościowych i byli bardzo natrętni. Na tym jednak nie poprzestali, a o ich działaniach napisał „The Independent”.

Zgwałcił ją dwa razy

Jedną z ofiar była 12-latka, którą 20-letni Parizian Calin spotkał w parku Crowcroft. Młody Rumun zaciągnął dziewczynę w krzaki, po czym ją zgwałcił. Następnie wziął ją do budynku, który określał mianem „burdelu”, gdzie „oddał” dziewczynę swojemu koledze. Ta po zdarzeniu wyjechała z Manchesteru, by powrócić po dwóch latach. Wówczas po raz kolejny spotkała Calina, który kazał jej wsiąść do samochodu i po raz kolejny ją zgwałcił. 20-latek, który ma dziecko, usłyszał cztery zarzuty, w tym dotyczące gwałtu, oraz został skazany na 13 lat więzienia.

Jego przyjaciel, Sebastian Baltatu, był sądzony za gwałt na 12-latce. Obrońca 18-letniego obecnie mężczyzny argumentował, że Baltatu był wykorzystywany psychicznie przez innych członków gangu, a do przemocy wobec nastolatek zachęcali go bracia. Skazano go na trzy lata więzienia oraz wpisano do rejestru przestępców seksualnych, gdzie jego nazwisko będzie widniało do końca życia. Jego 22-letni brat Ilie Daniel Baltatu spędzi za kratkami osiem lat. Mężczyzna nie tylko nękał ofiary wiadomościami, ale zachęcał je także do seksu oralnego. Wyrok zapadł również w sprawie kuzyna Pariziana, 20-letniego Adriana Calina, który spędzi w więzieniu rok. Mężczyzna usłyszał zarzut namawiania 15-latki do seksu oralnego.

Sąd wydając wyroki zwrócił uwagę na to, że działania gangu były „niemoralne i nielegalne”. W uzasadnieniu podkreślono, że wszystkie ofiary młodych Rumunów miały trudne dzieciństwo, a po spotkaniu swoich oprawców musiały wyjechać z Manchesteru i żyć z dala od rodziny i przyjaciół.

Czytaj także:

