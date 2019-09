Donald Trump straci stanowisko prezydenta? Demokraci rozpoczynają procedurę ws. impeachmentu

Wcześniej spiker Izby Reprezentantów sprzeciwiała się wszczęciu procedury impeachmentu wobec Donalda Trumpa. Pelosi zmieniła zdanie po informacjach, że prezydent USA w trakcie oficjalnej rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełeńkim naciskał na Ukrainę, żeby w zamian za 400 mld dolarów militarnej pomocy dla tego kraju, Zełeńki pomógł mu w prześwietleniu interesów syna jego głównego konkurenta w nadchodzących wyborach, Joa Bidena. Firma Huntera Bidena wydobywa na Ukrainie gaz.

Pelosi poinformowała o wszczęciu śledztwa ws. impeachmentu po zamkniętym spotkaniu Demokratów w Kongresie. Podkreśliła, że działania Trumpa szkodzą bezpieczeństwu narodowemu i naruszają amerykańską konstytucję. Jej zdaniem prezydent „ sprzeniewierzył się ślubowaniu złożonemu w momencie obejmowania urzędu ”. W ramach otwartego teraz śledztwa ws. impeachmentu, nadal będzie pracowało 6 komitetów Kongresu, które obecnie prowadzą postępowania dotyczące rzekomych naruszeń prawa przez prezydenta.

Trump ujawni rozmowę z Zełeńskim

Donald Trump stanowczo zaprzecza stawianym mu zarzutom na Twitterze, a wszczęcie procedury nazywa „polowaniem na czarownice”. Prezydent zapowiada oficjalne ujawnienie swojej rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim. Przyznaje, że poruszał na niej temat Joe Bidena, ale zapewnia, że nie stawiał żadnych niewłaściwych warunków dotyczących pomocy dla Ukrainy.

„Obecnie reprezentuję nasz kraj w Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale wydałem zgodę na wydanie pełnej, w pełni odtajnionej i niezredagowanej transkrypcji mojej rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zobaczycie, że był to bardzo przyjazny i całkowicie właściwy telefon. Bez presji i, w przeciwieństwie do Joe Bidena i jego syna, ŻADNE quid pro quo (coś za cos – red.)!” – podkreśla prezydent. – „Sekretarz stanu Pompeo otrzymał zgodę rządu Ukrainy na zwolnienie transkrypcji rozmowy telefonicznej, którą miałem z ich prezydentem. Również nie wiedzą o co chodzi” – zapewnia Trump.

Prezydent wielokrotnie nazwał wszczętą procedurę polowaniem na czarownice. „To nic innego jak kontynuacja największego i najbardziej niszczycielskiego polowania na czarownice wszechczasów!” – pisał. – „Tak ważny dzień w Organizacji Narodów Zjednoczonych, tyle pracy i tyle sukcesów, a Demokraci celowo musieli zrujnować i poniżyć go kolejnymi aktualnościami ze śmieciowego polowania na czarownice. To złe dla naszego kraju!” – dodawał.

Donald Trump pisał w kolejnych wpisach o „dokuczaniu prezydentowi” i „polowaniu na czarownice” bez dowodów. Opublikował też film, na którym zostały zestawione wypowiedzi wielu polityków z Partii Demokratycznej na temat impeachmentu. Trump sugeruje, że to jedyny cel, jaki mają demokraci.

„Demokraci są tak skoncentrowani na skrzywdzeniu Partii Republikańskiej i prezydenta, że z tego powodu nie są w stanie nic zrobić, w tym uchwalić przepisów dotyczących bezpieczeństwa broni, obniżenia cen leków na receptę, infrastruktury itp”. – tiwrdzi Donald Trump – „To bardzo złe dla naszego kraju!” – dodaje.

Impeachment w USA

Impeachment to procedura wywodząca się z anglosaskiej tradycji parlamentarnej, w której parlament może odwołać wybranych w demokratycznych wyborach urzędników (w tym prezydenta) po przebyciu skomplikowanej procedury i przeprowadzeniu śledztwa.

Do tej pory procedura impeachmentu wobec prezydenta, od wejścia w życie amerykańskiej konstytucji w 1789 roku była wszczynana jedynie dwa razy. W 1867 r. prezydent Andrew Johnsona był oskarżony przez republikanów „obalanie, podważanie i rozkład rządów Stanów Zjednoczonych”. Natomiast w 1998 r. procedura została wszczęta w związku z krzywoprzysięstwem Billa Clintona w sprawie pozamałżeńskiego romansu ze stażystką Monicą Lewinsky.

W obu przypadkach procedura została doprowadzona do Senatu, który przegłosował, że prezydenci są niewinni. Procedura impeachmentu miała być też wszczęta wobec Richarda Nixona. Ten jednak wcześniej sam złożył rezygnację z urzędu w 1974 roku.

