„Wyglądaj jak Kylie Jenner”. Reklama wywołała kontrowersje, została usunięta z Instagrama

The Guardian informuje, że z Instagrama zostały usunięte reklamy dwóch salonów piękności AKJ Aesthetics i Queen of Aesthetics. Firmy, wykorzystując hasło „Wyglądaj jak Kylie Jenner” zasugerowały, że skorzystanie z ich „kosmetycznych zabiegów wypełniających” spowoduje, że klientki upodobnią się do modelki. Takie wątpliwości jasno przedstawiło Advertising Standards Authority. „Uznaliśmy, że konsumenci będą myśleć, (…) że zdjęcia dokładnie przedstawiają to, co można osiągnąć dzięki zastosowaniu reklamowanych procedur kosmetycznych” – poinformowało ASA. Obie firmy oświadczyły, że wykorzystały zdjęcia 22-letniej Kylie Jenner, ponieważ wizerunek modelki pasował do ich grupy docelowej. Dodano, że „Jenner i członkowie jej rodziny korzystali z zabiegów wypełniania warg i policzków, które były reklamowane” – poinformował The Guardian.

Kylie Jenner obecnie ma prawie 150 milionów obserwujących na Instagramie. W marcu 2019 roku „Forbes” przekazał, że modelka została najmłodszą miliarderką na świecie. Amerykańska gwiazda programów typu reality show, celebrytka i bizneswomen urodziła się 10 sierpnia 1997 roku. Modelka wiele zawdzięcza swojej przedsiębiorczości. Jest założycielką Kylie Cosmetics. Początkowo oferta firmy ograniczała się do produktów do pielęgnacji ust, z czasem została znacznie rozszerzona.

Czytaj także:

Podobna do Natalie Portman? To jedna z najmłodszych polskich modelek