5-latek został zgwałcony przez grupę 9-letnich chłopców. „Będziesz moją dziw**”

Matkę zaniepokoiła przedłużająca się nieobecność jej 5-letniego syna. Przeczuwała, że mogło wydarzyć się coś złego. – Martwiłam się, gdy nie było go w domu. Przyjechał dopiero o 15:30 – powiedziała 24-letnia kobieta. – Zapytałam, co się stało i wtedy powiedział mi, że czterech chłopców wepchnęło go do jednej z klas, rozebrało go i gwałciło – dodała matka poszkodowanego. Kobieta poinformowała, że zgłosiła sprawę policji, ale funkcjonariusze mieli „odmówić jej otwarcia”. Jak informuje Metro.co.uk, jeden z oprawców miał zwrócić się do ofiary: „Będziesz moją dziw**”. Do zdarzenia doszło w szkole w Newcastle w Republice Południowej Afryki.

Kobieta martwi się o stan zdrowia 5-latka. Traumatyczne zdarzenia odbijają się na jego psychice. Dziecko nie chce chodzić do szkoły. Matka wykorzystanego seksualnie chłopca stwierdziła, że nie tylko jej syn, ale także oprawcy potrzebują pomocy. Przekazała także, że tylko jeden rodzic rzekomych sprawców przeprosił za zaistniałą sytuację. Funkcjonariusz Kay Makhubele stwierdził w rozmowie z Sowetan Live, że matka wraz z dzieckiem powinna przyjść ponownie na komisariat policji. Zagwarantował, że otrzyma potrzebną pomoc.

