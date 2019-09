5-letni chłopiec z autyzmem oskarżony o molestowanie dzieci w przedszkolu. „On nie wie, że robi coś złego”

Mama chłopca Summery Putnam twierdzi, że otrzymała telefon od nauczycieli z East Ridge Elementary, którzy stwierdzili, że „przekroczył on granice” . – Nauczycielka zadzwoniła do mnie i stwierdziła, że muszę porozmawiać z moim synem o tym, że są jakieś granice. Zrobiło mi się niedobrze. Czy nie rozumie, że on ma tylko 5 lat? To dziecko – mówi. Kobieta tłumaczy, że przez to, że Nathan ma autyzm, często źle odczytuje normy społeczne i nie rozumie, że czegoś nie wypada robić. – Jeżeli nie wie się nic na temat autyzmu można odczytać jego zachowania jako nieprzystające do norm społecznych. Ale tak nie jest. On nie wie, że robi coś złego – dodała.

Departament Edukacji Hrabstwa Hamilton potwierdził, że personel pracujący w szkole musi zgłaszać podobne przypadki odpowiednim służbom.