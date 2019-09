Nastolatka publikuje prowokacyjne zdjęcia w sieci. Zarobiła już 2,5 mln dolarów

Amerykańska gwiazdka mediów społecznościowych Danielle Cohn ma prawie cztery miliony obserwatorów na Instagramie i 1,4 miliona na YouTube. Jest także jedną z największych gwiazd TikTok, z ponad 13 milionami fanów. Fotografie oraz opisy, które zamieszcza w sieci są często bardzo prowokacyjne. Nastolatce udało się podpisać umowy o współpracy z wieloma markami m.in. z branży modowej, a także z procudentem napoju energetycznego. Dzięki tej współpracy na jej konto trafiło ponad 2,5 mln dolarów.

Czy to dobra praca dla nastolatka? – Raz w internecie, zawsze w internecie. Kiedy skończy 18 lat, może już nie być w stanie robić takich promocji. Być może będzie musiała znaleźć normalną pracę, jak wszyscy inni. Tymczasem wszystkie te zdjęcia pojawią się, gdy potencjalny pracodawca wpisze jej imię i nazwisko w wyszukiwarkę – tłumaczy Rohan Midha, współzałożyciel agencji PMYB.

„To Danielle ma na koncie grube miliony”

Ostatnio o Danielle Cohn stało się głośno za sprawą listu jej ojca. Nastolatka twierdzi, że skończyła 15 lat. Dustin Cohn przekonuje, że jest ona o 2 lata młodsza. W piśmie, które także trafiło do mediów społecznościowych mężczyzna podkreśla, że jego córka jest niezwykle mądra i ma ogromny potencjał. Zwraca uwagę na fakt, iż nigdy nie był zadowolony z jej działalności w mediach społecznościowych.

Danielle Cohn odpowiedziała ojcu na Instagramie zaznaczając, że nikt jej do niczego nie zmusza, jest bardzo szczęśliwa i nie chce, aby ojciec wtraćał się w nie swoje sprawy. Matka nastolatki w rozmowie z BBC podkreśla, że to, co robi jej córka, jest dla jej własnej korzyści. – Nie każdemu muszą się podobać jej zdjęcia, ale to Danielle ma na koncie grube miliony – zaznacza.

Czytaj także:

5-latek został zgwałcony przez grupę 9-letnich chłopców. „Będziesz moją dziw**”