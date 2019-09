Pomyliła wasabi z awokado. Skończyła z „zespołem złamanego serca”

60-latka, która uczestniczyła w przyjęciu weselnym w Izraelu, widząc zieloną pastę w małych miseczkach pomyślała, że jest to pasta z awokado. Zjadła dość sporą porcję, gdy zorientowała się, że tak naprawdę jest to wasabi. Ostry smak rozszedł się po jej drogach oddechowych i przełyku. Choć minęło kilka minut, kobieta nadal odczuwała dolegliwości po zjedzeniu potrawy. Zaczęła uskarżać się na silne bóle w klatce piersiowej. Ponieważ nie chciała wychodzić wcześniej z wesela, zignorowała złe samopoczucie. Dopiero następnego dnia, gdy ucisk w klatce piersiowej nie ustępował, zgłosiła się do lekarza.

Podczas badań okazało się, że cierpi ona na zespół takotsubo, czyli tak zwany „zespół złamanego serca”. Medycy opisują go jako dysfunkcję lewej komory, która zwykle występuje u starszych kobiet po nagłym intensywnym stresie emocjonalnym lub fizycznym. Badacze uważają, że jest to pierwszy na świecie przypadek odnotowania zespołu po zjedzeniu potrawy a nie silnych przeżyciach psychicznych.

Kobieta obecnie wraca do zdrowia po leczeniu w ośrodku kardiologicznym. Jej życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Lekarze podkreślają, że nie ma powodu, aby obawiać się jedzenia wasabi - oczywiście w rozsądnych ilościach, ponieważ w przypadku 60-latki dolegliwości spowodowała spora porcja potrawy zjedzona na raz.