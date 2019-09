Dziennikarka zaangażowana w ruch #MeToo skazana za zniesławienie. Oto, co pisał do niej szef telewizji

Kobieta została zobowiązana do zapłaty 20 tysięcy euro tytułem odszkodowania na rzecz byłego szefa telewizji Equidia Erica Briona, który miał rzucać wobec niej nieodpowiednie uwagi. Ponadto ma ona usunąć wpis na Twitterze, w którym oskarżyła mężczyznę o flirtowanie z nią i umieścić na tej platformie oświadczenie wydane przez sąd. Dziennikarka zapowiedziała już, że odwoła się od tej decyzji. – Ja dziś przegrałam, ale inne kobiety wygrały – powiedziała po wydanym w środę wyroku. Prawnik kobiety stwierdził z kolei, że wyrok jest „nieaktualny” .

Podczas przesłuchania w maju ekipa prawników broniących Erica Briona przekonywała, że mężczyzna przeprosił za nieodpowiednie flirtowanie, jednak nigdy nie przyznał się do nękania. – Przyznał, że próbował pewnego wieczoru flirtować z Sandrą Muller, ponieważ ją lubił – powiedziała w sądzie prawniczka Marie Burguburu. – Ma prawo do tego, aby flirtować – dodała. Muller podkreślała jednak, że incydent był dla niej „upokarzający” i skłonił ją do „rozpoczęcia ruchu, który rozprzestrzenił się na wszystkich poziomach w społeczeństwie” . Broniła też swojego prawa do wolności wypowiedzi i stwierdziła, że jej wpisy na Twitterze mają na celu zachęcenie innych do dzielenia się swoimi doświadczeniami, dodając, że seksistowskie zniewagi należy traktować poważnie. Brion jednak stwierdził, że to, czego dopuściła się dziennikarka było „maszyną nie do powstrzymania” i z tego powodu był narażony na poważne konsekwencje zawodowe i osobiste.

Po środowej decyzji sądu Muller napisała na Facebooku: „Dojdę do końca w tej walce za pomocą mojego prawnika i mam nadzieję, że będzie to okazja do prawdziwej debaty na temat walki z molestowaniem seksualnym” .

W 2017 roku Muller utworzyła hasztag #balancetonporc (pol. „zdemaskuj świntucha” ). Napisała wówczas też, że otrzymała od Briona wiadomość o treści: „Masz duże piersi. Jesteś moim typem kobiety. Sprawię, że będziesz miała orgazm przez całą noc” .

Czytaj także:

„Matka robi z ciebie kur** za 500 dolarów”. Demi Moore opowiedziała o tym, jak została zgwałcona