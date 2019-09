Jan Szyszko o strajkach klimatycznych: Tą „spontanicznością” powinny zająć się organa ścigania

Jan Szyszko w wywiadzie w radiu WNET skrytykował emocjonalne przemówienie 16-letniej Grety Thunberg, która na szczycie ONZ w Nowym Jorku zarzuciła światowym liderom hipokryzję w kontekście działań ekologicznych. Równocześnie podkreślał, że serdecznie współczuje Thunberg – To dziewczę na pewno oszukano, na pewno to dziewczę nie wie co mówi, bo jest ciężko, aby w tym wieku rozumieć dokładne meandry polityki i gospodarki - one się tu nawzajem łączą – stwierdził.

Były minister odniósł się też do strajków klimatycznych, organizowanych przez młodzież w Polsce. – To samo było w Warszawie niedawno, jechałem na spotkanie do Pałacu Staszica, gdzie nie mogłem się dostać, gdyż młodzież „spontanicznie” w wieku kilkunastu lat protestowała przeciwko temu, że Polska ma węgiel kamienny i go używa, a chyba nie wiedzieli w gruncie rzeczy, co tak naprawdę mówią – stwierdził Szyszko. – Ta spontaniczność została pewnie zorganizowana. I tą spontanicznością według mnie powinny się zając się zarówno ministerstwo edukacji, jak i organa ścigania – dodał.

Szyszko zarzucił, że za protestami muszą stać „kolosalne pieniądze”. – W samej Warszawie ci młodzi ludzie musieli na protest dojechać, ktoś ich musiał zwolnić ze szkoły, to musiało się dziać za pozwoleniem władz – stwierdził były minister. Były minister uważa, że za strajkiem młodzieży stoją ludzie, którzy chcą zaprzestać wydobywania węgla i promować odnawialne źródła energii.

Prawdziwa ekologia została wyeliminowana

– W programie edukacyjnym i w programie naukowym coś takiego jak ekologia zostało dawno wyeliminowane – stwierdził Jan Szyszko,któryjest także profesorem nauk leśnych – Jest pewien trend, który zmierza do tego, żeby ten sposób myślenia, pokazujący w jaki sposób funkcjonuje środowisko przyrodnicze, w jaki sposób można sterować procesami przyrodniczymi, żeby to zostało zupełnie zapomniane. W gruncie rzeczy, cała tzw. ekologia, albo inaczej ekologizm zakłada, że człowiek jest największym wrogiem zasobów przyrodniczych i trzeba chronić zasoby przyrodnicze przed człowiekiem. A najwyższą formą ochrony ochroną jest niewycinanie drzew i niezabijanie zwierząt – tłumaczył.

Szyszko uważa, że to w ten sposób jest formowany umysł młodych ludzi. – Nie dziwmy się, że ci młodzi ludzie mają wielkie serce, odbierają to tak, jak się im to w tej chwili przekazuje. Protestują w gruncie rzeczy przeciwko sobie w tym prostym schemacie myślowym – człowiek wróg, nie zabijaj, nie wycinaj – twierdzi polityk.

W dalszej części wywiadu profesor Szyszko podkreślił też jak duże znaczenie w środowisku ma dwutlenek węgla i skrytykował prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który przy okazji protestów klimatycznych skrytykował polski rząd.