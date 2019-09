Donald Tusk biegał w Nowym Jorku. Pochwalił się zdjęciami

„Czas na poranny bieg i czas na rozmyślanie”– napisał Donald Tusk na Instagramie dodając zdjęcia z Nowego Jorku. Polityk nie zapomniał również o autorze hitu „Imagine”, o którym wspomniał w dodanych hashtagach. Na swoim InstaStory opublikował także krótkie filmiki. Wpis byłego polskiego premiera doczekał się już ponad 23 tys. reakcji oraz wielu komentarzy. „Brawo dla Pana. To tylko zdrowie” – napisała jedna z użytkowniczek. „Super forma Panie Premierze. Dobry przykład” – dodał ktoś inny. „Super! Nic tak jak bieganie nie przywraca balansu” – czytamy w kolejnym z komentarzy. „Jest Pan przykładem i inspiracją. Dziękuję, że to właśnie Pan jest wzorem »open mind« dla moich nastoletnich córek. Szacunek” – napisała inna z użytkowniczek.

Lubi biegać w Nowym Jorku

Co ciekawe, we wrześniu ubiegłego roku Donald Tusk opublikował podobne materiały z Nowego Jorku. „Poranny bieg w Nowym Jorku, ze stojącą za mną Statuą Wolności – potężnym przypomnieniem tego, co głęboko podziwiam w tym kraju” – dodał w komentarzu. Internauci szybko zwrócili uwagę na to, że szef Rady Europejskiej ma na sobie koszulkę z godłem Polski.

Czytaj także:

Premier zachęca, by „skasować PiS”? Internauci wykorzystali słowa Mateusza Morawieckiego