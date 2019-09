Przeżyły atak Teda Bundy'ego. Opowiedziały o traumatycznej nocy

W 1978 roku Ted Bundy udał się Tallahassee, gdzie zaatakował kobiety w akademiku Chi Omega, należącego do Florida State University. Wcześniej przez dłuższy czas ukrywał się w mieszkaniu nieopodal tego obiektu, pod nazwiskiem Chris Hagen.



W momencie ataku zaatakowane kobiety spały. Bundy najpierw pobił i udusił Margaret Bowman i Lisę Levy. Później zaatakował śpiące w pokoju obok Karen Chandler i Kathy Kleiner – obu kobietom udało się przeżyć. Tej samej nocy morderca zaatakował także zaledwie kilka przecznic dalej Cheryl Thomas w jej domu, w którym spała. Złamał jej szczękę i tak dotkliwie pobił, że straciła ona słuch w lewym uchu. Kobieta jednak przeżyła. Tego samego roku Bundy porwał 12-letnią Kimberly Leach. Tydzień po tym został aresztowany przez policję, która zatrzymała go z powodu podejrzenia kradzieży samochodu, którym się poruszał.



– Miałam złamaną czaszkę. Większość kości mojej twarzy było złamanych – szczęka, kości oczodołów, nos. Miałam wybite zęby i okaleczoną twarz. Najwyraźniej po tym, jak mnie zaatakował, próbowałam zasłaniać się rękami, bo miałam złamaną jedną rękę i zmiażdżony palec – mówiła w programie Karen Chandler.



Thomas przyznała, że to sąsiedzi uratowali jej życie. – Miałem dwóch sąsiadów i słyszeli, że dzieje się coś obok. Słyszeli przez ścianę, że coś się dzieje. Więc zadzwonili do mnie, ale nie odbierałam. Usłyszeli, że Bundy potknął się o krzesło, a ja jęczałam z bólu. I wtedy wezwałam policję – opowiadała.



Pryor i Thomas przekazały dr. Ozowi, że chcą żyć normalnie po swoich traumatycznych doświadczeniach. – Chciałam odzyskać swoje życie – powiedziała Pryor. – Nie chciałam, by moje życie się zmieniło. Byłem szczęśliwa, kończyłam szkołę. Nie chciałam, żeby on mi to odebrał – powiedział Pryor. – Miałam duże wsparcie ze strony rodziny, społeczności, policji, całego Tallahassee – dodała z kolei Thomas.



W tym roku w serwisie Netflix pojawił się dokument „Taśmy Teda Bundy'ego” . Do kin wszedł także film „Podły, okrutny, zły” opowiadający o jego zbrodniach i życiu.

Czytaj także:

Catherine Zeta-Jones i Michael Douglas świętowali wspólnie urodziny. Dzieli ich dokładnie 25 lat