Mały Archie to kopia księcia Harry’ego? W sieci zostało opublikowane nagranie

Trwa oficjalna wizyta księżnej Meghan, księcia Harry'ego i ich czteromiesięcznego synka w Afryce. W środę 25 września 2019 roku przedstawiciele rodziny królewskiej spotkali się z arcybiskupem Emeritusem Desmondem Tutu. Nagranie i zdjęcia z tego wydarzenia zostały opublikowane w mediach społecznościowych.

Książę Harry ma odwiedzić jeszcze Botswanę, a także Angolę. Księżna Meghan z kolei ma zaplanowane spotkanie z przedsiębiorczymi kobietami oraz z przedstawicielami organizacji charytatywnej, która pracuje z zarażonymi wirusem HIV. „Z Południowej Afryki do Botswany! Co za powitanie! Książę Sussex rozpoczął kolejny etap #RoyalTourAfrica, sadząc drzewa z 200 uczniami z lokalnych szkół podstawowych w Parku Narodowym Chobe. Książę posadził baobab, który jest poważnie zagrożony w całej Afryce” – czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Jednak uważni fani rodziny królewskiej są zainteresowani nie tylko aktywnościami księżnej Meghan oraz księcia Harry’ego. Uważnie przyglądają się także ich czteromiesięcznemu synkowi. „Ten chłopiec jest absolutnie wspaniały”, „Przepiękna rodzina”, „Meghan wspaniale odnajduje się w roli mamy” – komentują internauci.

