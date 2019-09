50-letni DJ Tiesto poślubił o 27 lat młodszą modelkę. Uroczystość odbyła się na pustyni

Tijs Michiel Verwest, który szerokiej publiczności znany jest jako DJ Tiesto, ożenił się z modelką Anniką Backes. Ceremonia odbyła się w ubiegłą sobotę 21 września na pustyni w Utah. Uczestniczyło w niej około 80 gości. Szczęśliwi małżonkowie zamieścili zdjęcia z uroczystości w mediach społecznościowych. „Gratulacje. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze”, „Wyglądacie przepięknie”, „Tryskacie szczęściem” – komentowali zachwyceni internauci.

Tiesto i Backes zaręczyli się w 2018 roku podczas Święta Dziękczynienia. W jednym z wywiadów 23-letnia modelka opowiedziała o początkach znajomości z 50-letnim DJ-em. Para wspólnie pojawiła się na festiwalu Coachella. – Spędziliśmy razem weekend i to był wspaniały czas. Nie zmęczyliśmy się swoją obecnością, wróciliśmy razem do Nowego Jorku i wciąż nie chcieliśmy się rozstawać – opisała modelka.

W ostatnich tygodniach dużo dzieje się nie tylko w życiu prywatnym DJ Tiesto, ale również w sferze zawodowej. Pod koniec ubiegłego tygodnia w serwisie YouTube został opublikowany teledysk do piosenki pt. „God is a dancer”, który powstał we współpracy wokalistki Mabel i DJ Tiesto.