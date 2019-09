Wujek zgwałcił i zamordował 5-latkę. „Nigdy nie ujrzysz światła dziennego”

– Nigdy nie ujrzysz światła dziennego. Nigdy więcej nie będziesz oddychał świeżym powietrzem – powiedział sędzia Kevin K. Allen, zwracając się do Alexa Whipple. – To, co zrobiłeś było tak odrażające i podłe, że musisz spędzić resztę życia w więzieniu – dodał.

„Jak ktoś mógł to zrobić?”

5-letnia Lizzy zniknęła w maju. Jej poszukiwania trwały pięć dni, do momentu, w którym Whipple wskazał miejsce ukrycia ciała. – Jak ktoś mógł zrobić to własnej siostrzenicy? – pytał Dejay Smith, wujek dziewczynki. – Jesteś najgorszą osobą, jaką ludzkość ma do zaoferowania – powiedział do Alexa Whipple. – Oddałbym wszystko, żeby się z nią ponownie spotkać, przytulić – powiedziała matka zamordowanej dziewczynki. – Nasze życie już nigdy nie będzie takie samo – dodała zdruzgotana kobieta.

Jak informuje Fox News, 22-letni Whipple nie okazywał żadnych emocji podczas przesłuchania. W ubiegłym miesiącu przyznał, że porwał, wykorzystał seksualnie i zamordował dziewczynkę. Adwokat mężczyzny stwierdził, że jego klient wychowywał się w „niedoskonałej rodzinie”. Miał być molestowany jako dziecko. Dodał także, że Whipple ma świadomość, że popełnił okropny czyn i jest gotów ponieść karę. Mężczyzna został skazany na dożywocie bez możliwości ubiegania się o zwolnienie warunkowe.

Czytaj także:

Nauczycielka tańca wykorzystywała seksualnie uczennicę. Została przyłapana na gorącym uczynku