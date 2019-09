Żydowska organizacja ostrzega przed gestem „ok”: To teraz symbol nienawiści

W 2017 roku niewinny gest miał zyskać nowe, negatywne znaczenie ze względu na internetowy żart użytkowników portalu 4chan. Użytkownicy tego forum postanowili zalać media społecznościowe zdjęciami z symbolem „ok”, który w ich interpretacji ma oznaczać białą supremacje. Ręka złożona w znak „ok” ma przypominać litery W (trzy palce w górę) i P (palec wskazujący i kciuk), co ma oznaczać „white power”. Internauci z 4chan nazwali swoją akcję „Operacja O-KKK”, nawiązując tym samym do amerykańskiej organizacji rasistowskiej Ku-Klux-Klan.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy akcja miała jakiekolwiek podłoże rasistowskie, czy był to zwykły internetowy trolling, z którego słyną użytkownicy portalu 4chan, mający na celu prowokację liberalnych mediów. Jednak od tamtej pory symbol bywa na zachodzie łączony ze skrajną prawicą. O rasizm po pokazaniu gestu „ok” w maju tego roku została oskarżona francuska polityk Marine Le Pen.

Eksperci organizacji ADL twierdzą, że o ile na początku symbol miał rzeczywiście być jedynie internetowym trollingiem, prowokującym media i ludzi o poglądach liberalnych do przesadnej reakcji, to w 2019 roku został przyjęty przez niektórych białych nacjonalistów. Jako przykład wskazuje Brentona Tarranta zamachowca z Nowej Zelandii, który zamordował 51 osób w ataku na dwa meczety w Christchurch. Mężczyzna pokazał znak „ok” na sali sądowej, wkrótce po tym jak został aresztowany.

„ Wydaje się, że przynajmniej niektórzy biali suprematyści porzucili ironiczne lub satyryczne zamiary stojące za pierwotną kampanią trollingu i użyli tego symbolu jako prawdziwego wyrazu poparcia białej supremacji ” – twierdzi ADL w swoim raporcie. – „Uważamy, że organy ścigania i opinia publiczna muszą być w pełni informowani o znaczeniu tych gestów, które mogą służyć jako pierwszy znak ostrzegawczy przed obecnością hejterów w społeczności lub szkole” – stwierdził cytowany przez CNN szef organizacji Jonathan Greenblatt.

Organizacja ADL

Sama ADL, czyli Liga przeciw Zniesławieniom (Liga Antydefamacyjna) postała w 1913 roku w Chicago jako niezależne stowarzyszenie antyrasistowskie. To jedna z najstarszych żydowskich organizacji na świecie. Jej głównym celem jest walka z nienawiścią i uprzedzeniami wobec Żydów. Dyrektorem organizacji jest Jonathan Greenblatt

Liga Antydefamacyjna interweniowała również w polskich sprawach. Organizacja wsparła polskie starania mające na celu zmianę w dokumentacji UNESCO nazwy obozu w Oświęcimiu na „nazistowski niemiecki obóz zagłady Auschwitz-Birkenau”. Innym razem ADL skrytykowała słowa byłej polskiej minister edukacji Anny Zalewskiej, która nie chciała wprost odpowiedzieć na pytanie, kto odpowiada za żydowskie pogromy w Jadwabnem i Kielcach.

Znaczenie gestu „OK”

Gest OK w większości kultur na świecie oznacza, że wszystko jest w porządku. W starożytności gest oznaczał miłość, poprzez skojarzenie ze złożonymi do pocałunku ustami. Natomiast w kodzie, którego używają płetwonurkowie pod wodą gest jest używany do potwierdzenia, że płetwonurek czuje się dobrze i nie spotkał żadnych problemów.

Jednak w niektórych kulturach, gest ma również negatywne znaczenia. W Japonii gest „OK” oznacza zero lub to, że coś jest nic nie warte. Natomiast w wielu krajach śródziemnomorskich i południowoamerykańskich może być odebrany jako obraźliwy gest odnoszący się do ludzkiego odbytu.