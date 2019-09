Pies bez nosa i nogi podbija Instagrama. „Nasza Bonnie jest perfekcyjnie nieperfekcyjna”

Kundelek miał zostać uśpiony. Jednak udało się temu zapobiec. Suczka została przewieziona z Rumunii do Wielkiej Brytanii przez Beacon Animal Rescue Centre. Zdjęcie pieska zostało opublikowane na Facebooku. Kate Comfort zakochała się w zwierzaku od pierwszego wejrzenia. – Początkowo miałam trudności z przekonaniem męża do adopcji, ponieważ mieliśmy już trzy psy – powiedziała. Kobieta podjęła decyzję, że będzie opiekowała się suczką do momentu, w którym ktoś jej nie adoptuje. Jednak wciąż nikt się nie zgłaszał. – Fakt, że nikt jej nie chciał, sprawił, że coraz bardziej chciałam się nią zajmować. Była wrażliwa i potrzebowała miłości – przekazała Kate. W końcu małżeństwo zdecydowało się adoptować Bonnie.

– Nasza Bonnie jest perfekcyjnie nieperfekcyjna. Kochamy ją taką jaka jest, a jeżeli komukolwiek nie podoba się, w jaki sposób wygląda, to jest jego problem, nie nasz – powiedziała kobieta. Bonnie z biegiem czasu stała się gwiazdą mediów społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 14 tys. internautów.