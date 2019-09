Kobieta bez ręki wystąpiła jako Kopciuszek. Jej zdjęcia stały się viralem

Mandy Pursley mieszka na terenie stanu Kalifornia. Kobieta od urodzenia nie ma fragmentu prawej ręki. „Gdy dorastałam z moją fizyczną odmiennością, nigdy nie widziałam dziewczyn takich jak ja pokazywanych w mediach. Długi czas zajęło mi uświadomienie sobie, że to, co czyni nas innymi, czyni nas również silnymi, pięknymi oraz niezaprzeczalnie wyjątkowymi” – napisała kobieta na Facebooku. „Zdałam sobie sprawę, że było wiele pięknych bajek z całego świata, gdzie nie występowały księżniczki takie jak ja” – dodała nawiązując do wyjątkowej sesji, w której wzięła udział.

Apel do dziewczynek

Inspiracją stała się 8-letnia córka Pursley, która na zajęciach w szkole omawiała „Kopciuszka”. Jej matka postanowiła, że chociaż na moment stanie się bohaterką popularnej baśni. Razem z mężem skompletowała ubrania, zamówiła szklaną protezę ręki i wystąpiła na fotografiach utrzymanych w bajkowym klimacie. Zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych szybko stały się viralem. Na Facebooku „zebrały” już 39 tys. reakcji, były komentowane 3,7 tys. razy oraz udostępnione przez 28 tys. użytkowników.