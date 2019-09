Pożar ośrodka dla uchodźców na Lesbos. Nie żyje matka z dzieckiem

W niedzielę 29 września w ośrodku dla uchodźców Moria na wyspie Lesbos zapalił się kontener. Na miejsce przyjechały służby ratownicze. Strażacy starali się ugasić ogień. Jak informuje Reuters, doszło do starć uchodźców z policją. Według agencji informacyjnej, zmarła jedna osoba. Jej ciało zostało zabrane do szpitala w celu przeprowadzenia identyfikacji przez koronera. Deutsche Welle informuje o większej liczbie ofiar. Podano, że w wyniku pożaru w ośrodku dla uchodźców zginęła matka i dziecko. Policja użyła gazu łzawiącego, aby „opanować tłum”. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. Dotychczas nie została ustalona przyczyna wybuchu pożaru – podaje Deutsche Welle.

Imigranci z Syrii próbowali dostać się do Szwajcarii

W ubiegłym tygodniu grecka policja poinformowała o zatrzymaniu dziesięciu nielegalnych imigrantów, którzy próbowali przedostać się na teren Szwajcarii. Mężczyźni wpadli na lotnisku w Atenach, podczas kontroli dokumentów. Wszyscy posługiwali się paszportami, które do nich nie należały. Jak zaznaczały służby, prawdopodobnie byli to Syryjczycy. Mężczyźni próbowali uśpić czujność służb, udając zespół siatkarski. Ubrani byli w identyczne stroje, mieli ze sobą torby sportowe i dwie widoczne piłki do siatkówki.