„Swatka ISIS” werbowała kobiety dla terrorystów. Teraz błaga o pomoc

Tooba Gondal przeniosła się ze wschodniej części Londynu i udała do twierdzy ISIS w Rakka w 2015 roku. Przez lata, działając pod pseudonimem Umm Muthanna Al. Britaniyah, miała zwabiać i zachęcać kobiety do przyjazdu do Syrii i nawiązywania relacji z bojownikami grupy terrorystycznej. Kobiety miały również brać śluby z członkami ISIS. Jedną z zwerbowanych przez Gondal do Syrii kobiet mogła być Shamima Begum – informują brytyjskie media. Zakłada się, że Gondal dołączyła do grupy terrorystycznej w wieku zaledwie 22 lat.

„Chcę się odkupić”

Jak informuje Mirror, teraz Tooba Gondal chce się „odkupić” i stanąć przed brytyjskim wymiarem sprawiedliwości. „Chcę stanąć przed wymiarem sprawiedliwości w sądzie brytyjskim. Chcę się odkupić. Chciałbym, aby Wielka Brytania przyjęła moje przeprosiny i dała mi kolejną szansę” – miała napisać kobieta w jednej z notatek. W przeszłości Tooba Gondal prowadziła ostrą retorykę. Wielką Brytanię nazwała kiedyś „paskudnym krajem”. Wyrażała także poparcie dla przeprowadzonych w 2015 roku zamachów w Paryżu. Dodawała, że żałuje, że „nie była świadkiem zabójstw”. Jednocześnie deklarowała, że nikomu nie wyrządziła krzywdy.

