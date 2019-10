Bezdomna kobieta poruszyła setki internautów. Ten filmik stał się hitem sieci

Ten filmik wyświetlono już ponad 500 tys. razy. Materiał opublikowany na twitterowym koncie policji z Los Angeles przedstawia kobietę ciągnącą swój bagaż na jednej ze stacji metra. Jest ona osobą bezdomną, która podbiła serca funkcjonariuszy oraz internautów pięknym śpiewem. „Cztery miliony ludzi nazywają Los Angeles swoim domem. Cztery miliony historii, cztery miliony głosów. Czasami trzeba się zatrzymać i posłuchać jednego, by usłyszeć coś pięknego” – napisali mundurowi.

Punkt zwrotny w jej życiu?

Sprawą zainteresowali się dziennikarze, którzy ustalili tożsamość tajemniczej kobiety. Stacja ABC7 poinformowała, że jest to 52-letnia Emily Zamourka, która 28 lat temu przyjechała do Stanów Zjednoczonych z Rosji. Z wykształcenia jest wiolonczelistką i pianistką, a muzyka początkowo stanowiła dla niej źródło utrzymania. Później zaczęła mieć poważne problemy ze zdrowiem, przez co była zmuszona chwytać się różnych prac dodatkowych, by opłacić leczenie. Równolegle wciąż występowała na ulicy, grając na wiolonczeli.

Trzy lata temu instrument wart 10 tys. dolarów został skradziony, a życie Rosjanki odwróciło się do góry nogami. – To właśnie dlatego stałam się bezdomna. Wtedy nie mogłam opłacić rachunków oraz czynszu – wyjaśniła kobieta w rozmowie z dziennikarzami. – Teraz sypiam na kartonie, najczęściej na parkingach. Śpię gdzie popadnie i wiem, że ludzie mnie żałują, ale nie chcę być ciężarem – dodała. Zaznaczyła przy tym, że jest „oszołomiona” zainteresowaniem, jakie wzbudziła w mediach społecznościowych i ma nadzieję, że będzie to punkt zwrotny w jej życiu.

