Wielokrotnie zgwałcił swoją córkę. Ma z nią co najmniej sześcioro dzieci

Przed sądem w Swansea w południowej Walii stanął mężczyzna, który jest podejrzewany o wielokrotne wykorzystywanie seksualne swojej córki. W toku śledztwa ustalono, że między ojcem a córką doszło do co najmniej 23 stosunków seksualnych. Ze wstępnych doniesień wynika, że Walijczyk jest ojcem co najmniej sześciorga dzieci, które urodziła jego córka. Pierwszy raz miała zajść w ciążę w wieku 16 lat.

Prokurator John Hipkin dowodził przed sądem, że mężczyzna dopuścił się także gwałtów na jednej z dziewczynek urodzonych przez jego córkę. Jego zdaniem Walijczyk używał wobec swoich córek przemocy psychicznej. – Przeprowadził coś w rodzaju prania mózgu. Chciał przejąć kontrolę nad ich umysłami i sprawić, żeby one same chciały uprawiać z nim seks. Stworzył rodzaj fałszywego świata, uważał się za wielkiego mistyka. Kontrola nad córkami sprawiała, że osiągał satysfakcję seksualną – tłumaczył John Hipkin.

Mężczyzna twierdzi, że jest niewinny i zaprzecza słowom prokuratora. Z uwagi na dobro pokrzywdzonych ich personalia zostały utajone i nie podano ich do wiadomości publicznej. Proces przed sądem w Swansea ma trwać trzy tygodnie.

Czytaj także:

Ronnie Ferrari w „Pytaniu na śniadanie” z piosenką „Ona by tak chciała”. Wydawca programu zawieszony