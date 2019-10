Johnson mówi o kompromisie w sprawie brexitu. Po raz kolejny wskazał termin opuszczenia UE

Boris Johnson przemawiał na konferencji programowej Partii Konserwatywnej. Premier Wielkiej Brytanii musi przedstawić propozycje w sprawie brexitu liderom Unii Europejskiej. – Dzisiaj w Brukseli przedstawimy konstruktywne i rozsądne propozycje, które stanowią kompromis dla obu stron – zapowiadał Boris Johnson. Jak informuje Financial Times, podczas przemówienia w Manchesterze, premier wielkiej Brytanii ostrzegł, że jeśli obie strony nie dojdą do porozumienia, nie powinno być wątpliwości, że alternatywę dla jego planu stanowi wyjście ze wspólnoty bez porozumienia. Jak informuje dziennikarka BBC, zgodnie z planami Borisa Johnsona Irlandia Północna „będzie pozostawać w innych stosunkach z Unią Europejską niż pozostałe regiony Wielkiej Brytanii”. Komisja Europejska zapowiedziała, że ​​przedstawione propozycje zostaną poddane analizie i uważnie wysłuchane. W planach jest także spotkanie zespołów negocjacyjnych w Brukseli.

Kolejne rozmowy w sprawie brexitu

W poniedziałek 16 września 2019 roku, premier Wielkiej Brytanii spotkał się na roboczym lunchu z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem w Luksemburgu. To pierwsze spotkanie dwóch polityków od czasu objęcia urzędu przez Johnsona w lipcu. Boris Johnson zapowiada, że jest w stanie wynegocjować z Unią Europejską nową umowę dotyczącą brexitu. Podkreśla też, że twardy brexit nigdy nie był jego celem, ale rząd jest przygotowany, że jeśli nie uda się wynegocjować nowej umowy to do twardego brexitu dojdzie 31 października.

„Jeśli uda nam się zrobić wystarczający postęp w ciągu kilku następnych dni, zamierzam udać się na kluczowy szczyt Unii Europejskiej 17 października i sfinalizować umowę, która ochroni interesy przedsiębiorców i obywateli po obu stronach Kanału La Manche i po obu stronach irlandzkiej granicy” – ogłosił Johnson w „Daily Telegraph”. Wciąż brytyjski rząd oficjalnie nie podaje szczegółowych propozycji, w jaki sposób chciałby zastąpić najbardziej problematyczny mechanizm ochronny irlandzkiej granicy, tzw. „backstop”.

