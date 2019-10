Weszła na wybieg dla lwa i zaczęła go prowokować. Policja poszukuje kobiety z nagrania

Autorem nagrania, które od kilku dni krąży w mediach społecznościowych, jest Hernan Reynoso znany jako Real Sobrino. To on w ostatni weekend odwiedził nowojorskie zoo, gdzie był świadkiem niecodziennej sytuacji. Obecna tam kobieta przeskoczyła przez barierki i weszła na wybieg dla lwów. Widząc czającego się w pobliżu drapieżnika zaczęła tańczyć oraz go przedrzeźniać. Może mówić o dużym szczęściu, ponieważ od zwierzęcia oddzielała ją jedynie wąska fosa, której drapieżnik jednak nie próbował przeskoczyć.

Kobieta poszukiwana

Kobieta została po pewnym czasie wyprowadzona przez pracowników parku zoologicznego. Dyrekcja zoo wydała już oświadczenie podkreślając, że „incydent był poważnym naruszeniem i bezprawnym wykroczeniem, które mogło poskutkować poważnym urazem, a nawet śmiercią” . „Barierki oraz zasady tam obowiązujące mają zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym, personelowi oraz zwierzętom. Nie tolerujemy przekraczających ogrodzenia” – czytamy w oświadczeniu cytowanym przez CBS New York.

Chociaż obsługa parku nie zdecydowała się na wezwanie służb, to sprawa i tak została ostatecznie zgłoszona na policję. Teraz funkcjonariusze starają się ustalić tożsamość kobiety podkreślając, że może ona usłyszeć zarzuty.