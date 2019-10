Muzułmanin kazał Żydowi całować swoje buty. Zdjęcie wywołało oburzenie

Zdjęcie, na którym widać 12-letniego chłopca pochodzenia żydowskiego, który został zmuszony do uklęknięcia, by ucałować buty swojego kolegi z klasy muzułmanina, zostało zrobione w Australii, a dokładniej w Cheltenham Secondary College w mieście Cheltenham, na przedmieściach Melbourne. Fotografia szybko obiegła media społecznościowe wywołując powszechne oburzenie. Rodzice chłopca twierdzą, że nie był to jednorazowy przypadek, a dziecko jest przez cały czas prześladowane przez kolegów z powodu pochodzenia. W ich opinii dyrekcja szkoły nie podjęła żadnych kroków mających na celu ukaranie nastolatków.

„Australian Jewish Times” donosi także o innym incydencie, który miał podłoże antysemickie. W Hawthorn West Primary School w Melbourne, 5-letni żydowski uczeń został zwyzywany przez swoich kolegów, którzy określali go m.in. mianem „żydowskiego karalucha” i „brudnego Żyda”, mieli także napaść na niego w toalecie.

Dvir Abramowicz, przewodniczący Komisji Przeciw Zniesławianiu B’nai B’rith, powiedział, że incydenty są częścią szerszego trendu nękania antysemickiego. – Istnieje coraz więcej dowodów na to, że rodziny są zmuszane do zabierania dzieci ze szkół publicznych i zapisywania ich do żydowskich szkół z powodu rosnącego poczucia niepewności i obaw, że ich dzieci zostaną skrzywdzone tylko z powodu tego, kim są – wyjaśnił.

Obaj wspomniani wcześniej uczniowie zostali przeniesieni przez rodziców do innych placówek.