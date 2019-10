Do USA z Polski bez wiz. Jest podpis Donalda Trumpa!

Polska spełniła podstawowy warunek zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Żeby znaleźć się w programie ruchu bezwizowego do USA, odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 w ciągu amerykańskiego roku budżetowego, czyli od 1 października do 30 września, nie może być wyższy niż 3 proc. W tym roku po raz pierwszy udało się to w przypadku Polski – wynosi on 2,8 proc.

Visa Waiver Program – co to oznacza?

Włączenie państwa do Visa Waiver Program (VWP), czyli programu ruchu bezwizowego, oznacza, że jego obywatele będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i służbowych bez konieczności uzyskania wizy w przypadku pobytu trwającego do 90 dni. Będą musieli tylko zarejestrować się w elektronicznym systemie autoryzacji podróży (Electronic System for Travel Authorization).

Nawet po włączeniu Polski do programu ruchu bezwizowego będzie można się ubiegać o wizę, a posiadanie jej w paszporcie będzie miało swoje plusy. Taka wiza umożliwia wjazd do USA na pół roku, podczas gdy w ruchu bezwizowym możliwy jest tylko trzymiesięczny pobyt. Ruch bezwizowy na pewno docenią przede wszystkim ci, którzy wyjeżdżają rzadko albo muszą pilnie udać się do USA.