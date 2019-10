Ambasador USA o zniesieniu wiz dla Polaków: To był mój priorytet od początku

Z okazji ogłoszenia dobrej dla Polaków wiadomości ws. wiz, ambasador opublikowała specjalne nagranie. – Już wkrótce polscy obywatele będą mogli podróżować do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych bez wiz! – mówi Georgette Mosbacher. – Tak jak obiecałam, ten milowy krok był moim priorytetem od samego początku. Wspólnie tego dokonaliśmy – dodaje. Ambasador gratuluje Polakom i podkreśla, że Polska i USA są nie tylko sojusznikami, ale też „najbliższymi przyjaciółmi” , a teraz wspólnie tworzą historię.

Przypomnijmy, że temat wiz od dawna obecny był w polsko-amerykańskiej dyplomacji. Ambasador USA w Warszawie w rozmowie z portalem Onet.pl zapowiadała, że chce doprowadzić do zniesienia wiz dla Polaków jeszcze przed końcem swojej kadencji. Apelowała też do Polaków, by „skorzystali z szansy otrzymania wizy i odwiedzenia Stanów Zjednoczonych” podkreślając, że ważne jest obniżenie wskaźnika odmowy przyznania wiz do wymaganych 3 procent.

Ruch bezwizowy dla Polaków

Polska spełniła podstawowy warunek zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Żeby znaleźć się w programie ruchu bezwizowego do USA, odsetek obywateli, którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły wizy B1/B2 w ciągu amerykańskiego roku budżetowego, czyli od 1 października do 30 września, nie może być wyższy niż 3 proc. W tym roku po raz pierwszy udało się to w przypadku Polski – wynosi on 2,8 proc.

W ramach Visa Waiver Program obywatele naszego kraju będą mogli latać do USA w celach turystycznych i biznesowych na okres do 90 dni. Do tych podróży nie będą już potrzebne wizy, tak jak miało to miejsce dotychczas.

