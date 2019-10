Modelka realizuje oryginalny pomysł. Sprzedaje swoją noszoną… bieliznę

Vany Vicious ma 32 lata i mieszka na Florydzie. Modelka jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją ponad 620 tysięcy internautów. – Zaufaj swojemu instynktowi podczas sesji zdjęciowych. Nie rób niczego, co sprawi, że poczujesz się nieswojo – powiedziała, dając rady początkującym. Modelka jest wielbicielką tatuaży. Pierwszy zrobiła już w wieku 14 lat, a obecnie jej ciało pokrywają dziesiątki wzorów.

Vany Vicious to prawdziwa biznes woman. Kobieta jest właścicielką dwóch marek modowych. Zajmuje się także dość nietypową działalnością. Sprzedaje swoje noszone majtki i skarpetki. Można kupić bieliznę po treningu albo całym dniu noszenia. – Zaczęłam to robić, ponieważ moi fani często o to prosili. Pytają także o używane skarpetki – opowiedziała Vany. Ceny wahają się od 50 do 100 dolarów. Modelka w jednym z wywiadów przyznała, że dzięki prowadzeniu tej działalności może w ciągu roku zarobić 12 tysięcy dolarów.